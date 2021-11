Polícia Militar faz operação no Morro do Turano, no Rio Comprido - DIVULGAÇÃO

Polícia Militar faz operação no Morro do Turano, no Rio CompridoDIVULGAÇÃO

Publicado 12/11/2021 07:15 | Atualizado 12/11/2021 07:58

Rio - Um suspeito morreu durante troca de tiros com policiais militares no Morro do Turano, no Rio Comprido, na manhã desta sexta-feira (12). Com ele, equipes apreenderam uma pistola. A operação é realizada por militares da UPP Turano.

Segundo a Polícia Militar, equipes da UPP foram atacadas por criminosos e houve confronto. Um homem suspeito de pertencer ao tráfico local trocou tiros com a polícia e não resistiu. A pistola foi apreendida.

Equipes da Polícia Militar também atuam nesta sexta-feira (12) no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. Até o momento, segundo a corporação, a operação segue sem intercorrência.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) atuam ainda no Complexo da Guacha e Santa Tereza, em Belford Roxo. O objetivo, segundo a PM, é fechar buracos abertos por traficantes para impedir a entrada de policiais.