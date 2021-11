Veículo que havia sido roubado por criminosos - Reprodução

Publicado 12/11/2021 08:26 | Atualizado 12/11/2021 09:42

Rio - Uma perseguição policial seguida de uma troca de tiros assustou quem passava pelas ruas da Tijuca, Vila Isabel e Maracanã, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira. A ação começou depois que criminosos roubaram um veículo na Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel. Um suspeito foi baleado e o outro conseguiu fugir.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6°BPM (Tijuca) deram início à perseguição pela rua São Francisco Xavier, na região do Maracanã. Os policiais montaram um cerco para capturar os assaltantes e um suspeito foi baleado. O segundo conseguiu fugir sentido Favela do Metrô. Com o preso foram apreendidos uma arma, munições e o carro roubado. O ferido foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.



Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a troca de tiros e os momentos de tensão durante a tentativa de fuga dos criminosos. “Ouvi muitos tiros aqui próximo ao shopping Tijuca”, disse um homem no Twitter.



“Os carros da polícia estão rodando aqui na esquina da Maracanã com Barão de Mesquita loucamente. Fecharam a rua, abriram de novo. Renderam um carro mas não o autor dos tiros”, respondeu uma mulher.

Outro homem disse que os tiros acertaram o prédio vizinho de onde mora, na Rua Pereira Nunes.

Em outra rede social, um usuário contou que ouviu o barulho dos tiros de dentro da Uerj. "Foi na São Francisco Xavier. Quando passei lá depois do ocorrido, havia um Jeep Renegade, cinza, batido na curva depois da UERJ, perto do posto BR, e uma viatura da PM aguardando ali [...] Foi muito alto o tiroteio, tiros de fuzil, consegui ouvir de dentro da UERJ", comentou.