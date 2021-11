Parque Madureira esteve vazio em abril deste ano, quando Rio passou por medidas restritivas de circulação. Foto de 11/04/2021 - Arquivo O Dia

Publicado 12/11/2021 09:23 | Atualizado 12/11/2021 09:25

Rio - Um encontro evangélico marcado para a próxima segunda-feira (15), no Parque Madureira, é tratado pela Prefeitura do Rio como o primeiro evento público autorizado desde o início da pandemia. A cerimônia, no feriado da Proclamação da República, é organizada pela Assembleia de Deus Madureira, do bispo Abner Ferreira, colunista do DIA.

Por ser área pública, o uso de máscara será opcional. Também não será necessária a apresentação do comprovante vacinal. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, trata o evento como o primeiro oficialmente liberado em ambiente aberto, desde a flexibilização. Ao longo da pandemia aconteceram outros eventos em via pública, como bailes funk, mas sem autorização.

"Dia 15 faremos o primeiro evento público oficial de celebração desse momento. Não será nem o Réveillon, nem o Carnaval. O querido amigo bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, vai realizar um grande encontro no Parque Madureira celebrando a vida. Vamos ter provavelmente a maior aglomeração dessa cidade em muito tempo", afirmou o prefeito, durante a apresentação do Boletim Epidemiológico da Covid-19, nesta sexta-feira (12).