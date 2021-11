DRFC deu apoio à prisão da integrante da maior facção criminosa de Rondônia - Divulgação

DRFC deu apoio à prisão da integrante da maior facção criminosa de RondôniaDivulgação

Publicado 12/11/2021 11:15 | Atualizado 12/11/2021 13:13

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prendeu, nesta sexta-feira, uma suspeita de integrar uma das maiores facções da Região Norte do país. A prisão é resultado da Operação Simbiose, da Delegacia Regional da Polícia Civil de Ji-Paraná (RO) que contou com o apoio da especializada na capital fluminense. As investigações apontam que a organização criminosa conta com diversos núcleos com advogados, policiais penais e presos envolvidos com o tráfico de drogas em Rondônia.

Integrante da maior facção criminosa de Rondônia é presa com apoio da DRFC.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/I0KD3c98iQ — Jornal O Dia (@jornalodia) November 12, 2021



Material apreendido durante a prisão de Cleane Divulgação

Ao todo, 62 medidas cautelares contra 25 investigados, nos estados de Rondônia, Pará e Rio de Janeiro são cumpridos. Contra a mulher havia um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, em um condomínio nas proximidades do Morro de São Carlos, no Estácio. No local foram apreendidos dois notebooks, dois celulares e um caderno com anotações. Após a busca, ela foi conduzida à DRFC e ficará à disposição dos investigadores e da justiça de Rondônia.