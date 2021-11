O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã - Divulgação

Publicado 12/11/2021 13:36 | Atualizado 12/11/2021 14:54

Rio - A música "O Campeão", de autoria do Neguinho da Beija-Flor, é oficialmente o hino oficial do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. A lei foi sancionada, nesta sexta-feira, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, que atualmente substitui o governador Cláudio Castro, em viagem internacional.



"Lei sancionada, agora é oficial! Estou radiante! Minha música 'Domingo eu vou ao Maracanã' passou a ser o hino do 'Templo maior do Futebol'! Obrigado aos deputados estaduais Chiquinho da Mangueira e André Ceciliano", comemorou o compositor em suas redes sociais.







Segundo os autores, o estádio mais importante do mundo não poderia ficar sem um hino oficial. "Fazendo busca na internet, vimos que não havia um hino oficial. Nestas buscas sempre aparece a composição ‘O Campeão’, do Neguinho da Beija-Flor, que é cantada por todas as torcidas e também reconhecida mundialmente. Nossa proposta oficializa essa união entre a música e o estádio", justificaram os autores.