Barraco de madeira irregular Polícia Militar / Divulgação

Publicado 17/11/2021 16:07

Rio - Equipes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) realizaram uma ação conjunta nesta quarta-feira para verificar denúncias de construções irregulares e crimes ambientais na área do Parque Natural Municipal Chico Mendes e adjacências. De acordo com agentes, nove pessoas suspeitas foram conduzidas à 42ªDP, na Zona Oeste.

A polícia disse ainda que na região foi observada uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados nos fundos da área de conservação, com entulhos e indícios de restos de obras clandestinos.

Além disso, um barraco de madeira, sem licenças ambientais, também foi encontrado. No total, foram quatro ocorrências de construções irregulares verificadas.