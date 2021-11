DHBF investiga o caso - Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 17/11/2021 16:03

Rio - Uma tentativa de assalto contra três policiais militares de folga terminou em tiroteio na noite desta terça-feira (16) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Como resultado final, um assaltante morreu e dois agentes de segurança acabaram baleados.

Segundo a Secretaria Estadual da PM, a ação do bandido aconteceu no bairro Nova América. O homem estava em uma motocicleta roubada e tentou abordar os PMs que estavam a paisana. Ao ser surpreendido pelos policiais, o assaltante atirou contra eles para fugir do local.

Os dois policiais feridos foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde foram atendidos e liberados em seguida.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai investigar o caso. O assaltante estava armado com um revólver calibre 38 que foi apreendido.