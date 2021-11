PMs da UPP da Rocinha apreendem carga de cigarros eletrônicos avaliada em mais de R$ 100 mil - Pmerj/Divulgação

Publicado 17/11/2021 14:33

Rio - Policiais da UPP da Rocinha apreenderam, nesta terça-feira, um total de 616 cigarros eletrônicos, avaliados em cerca de R$ 100 mil. As apreensões foram feitas em duas operações, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e no bairro de Icaraí, em Niterói. Duas pessoas foram presas em flagrante acusadas pelo crime de contrabando ou descaminho.

As abordagens policiais se deram a partir de levantamento dos setores de inteligência da UPP Rocinha e da 11ª DP. Segundo a polícia, o material foi apreendido no momento em que os acusados negociavam a venda a comerciantes de lojas populares da Rocinha.

Na primeira, uma mulher foi presa em flagrante, em Botafogo, no momento em que mostrava, no celular, modelos de cigarros eletrônicos disponíveis para venda a um comerciante da Rocinha. De acordo com os agentes, ela permitiu revista em sua residência, onde foram apreendidos 516 cigarros eletrônicos, 130 unidades de essência e um celular.

Em seguida, por volta de 19h desta terça-feira, um homem foi detido em um imóvel da Rua Belisário Augusto, em Icaraí, com 100 cigarros eletrônicos prontos para serem entregues na comunidade. Segundo a PM, o material é avaliado em R$ 12 mil.

As duas ocorrências foram registradas na 11ª DP (Rocinha).