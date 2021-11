Homem é agredido na Barra da Tijuca - Reprodução da internet

Publicado 17/11/2021 17:25

Rio - Um homem foi agredido a socos e pontapés em frente a um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Imagens de câmeras de segurança, que circulam pela internet, mostram a confusão na porta de um imóvel residencial. A data registrada nas imagens é desta segunda-feira.

Nas imagens, um homem troca socos com a vítima, que seria um vendedor de cachorro quente, morador do local. Enquanto pessoas tentam apartar a briga, um outro homem aparece nas imagens e também o agride. A vítima chega a cair no chão, momento em que recebe um chute de um dos agressores.

Segundo informações nas redes sociais, as agressões teriam sido provocadas após a vítima ter se negado a permitir a entrada dos dois homens no condomínio sem autorização. Eles queriam pegar uma moto aquática em uma marina cujo acesso se dá por dentro do condomínio.