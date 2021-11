Vacinação ajudou na queda de casos no Brasil - Divulgação

Publicado 17/11/2021 18:53

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.334.462 casos confirmados e 68.774 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.028 novos casos e 21 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,15%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.263.187 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 28,47%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 16,5%.

Prefeitura do Rio volta atrás e mantém uso de máscaras obrigatório nas academias

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, levando em consideração a resolução da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que mantém a obrigatoriedade do uso em ambientes fechados, o decreto municipal "somente entrará em vigor após nova medida do Governo do Estado que permita a flexibilização nesses locais."

O texto da prefeitura previa ainda que os espaços devem poder garantir que todos os ocupantes estejam completamente vacinados. Os frequentadores de 15 até 59 anos devem apresentar a comprovação com a 2ª dose ou dose única e pessoas acima de 60 anos devem comprovar a aplicação da dose de reforço. A decisão também flexibilizava o decreto publicado na última sexta-feira (12) que mantém obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. Atualmente, as máscaras são opcionais em ambientes abertos e sem aglomeração.