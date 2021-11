TH de Manguinhos foi preso por equipes de inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora - Divulgação

Publicado 20/11/2021 07:42

Rio - Acusado de tráfico de drogas, Thiago Rodrigues de Barros, conhecido como TH de Manguinhos, de 32 anos, foi preso nesta sexta-feira (19) por policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Ele foi localizado em um ponto de ônibus na Zona Norte do Rio.

Investigações da Polícia Civil dão conta de que TH faz parte do tráfico de drogas na Favela de Manguinhos, no bairro do mesmo nome. Contra ele havia mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais pelo crime de Roubo Qualificado.

Segundo a polícia, o traficante estaria fora da comunidade desde as intensificações nas operações policiais em Manguinhos e no Jacarezinho, após o ataque a tiros que terminou com morte do sargento da Polícia Militar Jamilton Machado de Assis, baleado na cabeça, no 27 de outubro, no viaduto de Benfica.

TH já havia sido preso em 2015, na localidade conhecida como Pontilhão, no Jacarezinho, após assaltar uma vítima, que teve seus pertences roubados. O traficante era considerado foragido da justiça, desde 2016, quando evadiu da Casa do Albergado Crispim Ventino, local onde cumpria pena em regime aberto.

A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).