Articulados do BRT são depredados por torcedores do Flamengo. 'Prejuízo de R$ 60 mil', diz Prefeitura do Rio - Divulgação

Articulados do BRT são depredados por torcedores do Flamengo. 'Prejuízo de R$ 60 mil', diz Prefeitura do RioDivulgação

Publicado 20/11/2021 08:26 | Atualizado 20/11/2021 08:29

Rio - A Prefeitura do Rio informou, neste sábado (20), que o prejuízo causado por torcedores do Flamengo que depredaram seis articulados do BRT é de aproximadamente R$ 60 mil. Nesta sexta-feira (19), milhares de Flamenguista foram às ruas para se despedir do jogadores que embarcaram para o Sul e, após enfrentarem Internacional e Grêmio (sábado e terça), pelo Brasileirão, seguem em voo direto para Montevidéu, no Uruguai, onde disputam a final da Libertadores da América, contra o Palmeiras.

Os veículos depredados devem ficar fora de circulação por pelo menos quatro dias. "Os BRTs tiveram portas quebradas, alçapões balaústres destruídos e vidros quebrados".

Assim como aconteceu em 2019, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores sob o comando de Jorge Jesus, a torcida do Rubro Negro foi às ruas, no famoso AeroFla, para demonstrar seu apoio ao clube.

Apesar da pandemia da Covid-19, os torcedores se aglomeraram em vários pontos da cidade e acompanharam o ônibus com a delegação até o aeroporto do Galeão.