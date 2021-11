Estação de Tratamento de Água do Guandu - Cosme Aquino / Cedae

Estação de Tratamento de Água do GuanduCosme Aquino / Cedae

Publicado 25/11/2021 06:29

Rio - A Cedae interrompe nesta quinta-feira (25) o fornecimento de água para os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo das 8h às 20hrs. A paralisação acontece por conta de uma manutenção preventiva no Sistema Guandu, responsável pelo abastecimento de mais de 9 milhões de pessoas, o que representa 85% do município do Rio de Janeiro e 70% da Baixada Fluminense.

Em alguns pontos das cidades, como ruas elevadas, por exemplo, o fornecimento pode levar até 72 horas para normalizar.



A manutenção no sistema faz parte da preparação da companhia para o aumento do consumo durante o verão e acontece todos os anos. O serviço mobiliza 400 profissionais, entre engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento, além de 28 veículos. Por causa da interrupção temporária, a Cedae organizou um esquema especial de carros-pipa para atender hospitais, unidades do Corpo de Bombeiros, escolas e demais serviços essenciais.



Neste ano, os reparos coincidem com obras de modernização no Guandu, como explica o diretor de Saneamento e Grande Operação da Cedae, Daniel Okumura: “Vamos paralisar o sistema para fazer os reparos preventivos para o período do ano em que a estação é mais demandada. Paralelamente, as obras de modernização do Guandu, focadas na melhora da eficiência do processo de tratamento da ETA (Estação de Tratamento), seguem em andamento, o que vai gerar reflexos positivos já no próximo Verão”.



A companhia recomenda à população que reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exigem grande consumo. Clientes da Cedae podem pedir o abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.