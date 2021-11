Dois homens foram presos após assaltos e tiros em trem da SuperVia - Reprodução TV Globo

Publicado 25/11/2021 07:48

Rio - Policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) prenderam dois criminosos que assaltaram passageiros dos trens da SuperVia na noite desta quarta-feira. O caso ocorreu na estação da Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. Segundo a PM, os homens chegaram a fazer algumas pessoas reféns. Uma réplica de pistola foi apreendida e quatro celulares foram recuperados pelos agentes.

De acordo com a corporação, os agentes receberam uma denúncia sobre homens armados que estavam praticando roubos contra passageiros na estação ferroviária. No local, os policiais constataram que duas pessoas estavam sendo mantidas reféns pelos criminosos em uma sala. Os PMs conseguiram libertar as vítimas e, na ação, houve troca de tiros e um dos criminosos foi ferido na perna, o outro foi preso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro do criminosos ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Os telefones celulares que foram roubados foram devolvidos aos passageiros.



Em nota, a SuperVia lamentou que ocorrências de segurança pública observadas em todo o estado atinjam o sistema ferroviário do Rio e seus milhares de clientes.

"A concessionária reforça que lançou uma campanha focada na segurança pública para incentivar o contato com o Disque Denúncia (2253-1177). A população em geral pode fazer denúncias a respeito de vários tipos de crimes e violações no sistema ferroviário. O denunciante não precisa se identificar, o anonimato é garantido".

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).