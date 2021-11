Corrente do bem conseguiu doações para bebê - Arquivo Pessoal

Publicado 26/11/2021 00:00

Todos os dias, às sete e meia da manhã, ele recolhe o papelão, dobra o edredom milimetricamente, pega o travesseiro, levanta da calçada e sai pelas ruas do Centro.

Confesso que minha curiosidade jornalística já pensou várias vezes perguntar seu nome e a razão dele estar ali, mas nunca deu tempo de fazer tal abordagem.

A passos largos, o homem que aparenta ter uns 45 anos não tem perfil de ser um morador em situação antiga de rua…

Não posso afirmar, mas o que me parece diante da cena é que ele, assim como tantos outros brasileiros, caiu recentemente na extrema miséria brasileira.

Do outro lado da cidade, na Zona Oeste, uma outra cena de cortar o coração… Uma mãe, com sua filha que aparenta não ter nem 1 ano, pendurada nas costas, numa espécie de canguru adaptado, catando no lixo o que dá para ser reciclado e o que dá para comer.

É a parte do país em estado de sobrevivência.

Dados mostram que 2 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza, passam fome, e que mesmo estando no cadastro único não foram incluídas no tal Auxílio Brasil.

Que realidade é essa? O próprio cadastro afirma que só vai rever essa situação no ano que vem!

E até lá, eles vão viver de quê? De sobra, de chão frio, de barriga doendo sem saber o que será do amanhã?

Quando o pobre grita, quando encontra alguém que dá voz, dizendo que político só aparece em ano de eleição, não é mera coincidência.

No ano que vem, o que não vão faltar são oportunistas, com falsa empatia e projetos milagrosos, que na verdade, não passam de projetos vazios, impossíveis e fora da realidade, tudo pela lacração.

Afinal, fome não se compartilha, mas fake news a gente já viu que infelizmente viraliza nesse país.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Confesso um grande defeito… Eu adoro prestar atenção na conversa alheia (opa, não sou fofoqueira, sou jornalista!)

E ontem, não foi diferente.

Numa cafeteria em Botafogo, enquanto eu aguardava uma gravação, duas mulheres, mãe e filha, sentadas ao meu lado, conversam.

E a conversa valeu a pena escutar…

"Eu vou mesmo na festa?", perguntou a senhora de uns 90 anos.

A filha, imediatamente, respondeu: "Vai sim, mãe! E quero você bem bonita lá. Vou te colocar com brincos bem grandes e todos os colares que estão guardados".

A mãe retrucou: "Não precisa de tanto. Eu só quero me divertir na festa!"

Bora colocar o Pingo no I…

É tão bom saber e ouvir que, enquanto se está vivo, tem que viver mesmo… Ainda mais nessa situação que a gente enfrentou e que uma coisa deixou claro: não adianta pensar em futuro, a gente tem que viver o presente, de preferência, com alegria.

TÁ BONITO!

Corrente do bem conseguiu doações para bebêArquivo Pessoal

Das maiores alegrias que eu tenho, com certeza uma é poder ser a voz dessa corrente do bem maravilhosa!

Olha o quanto de coisinha incrível pra bebê a nossa leitora Rosângela, de Caxias, conseguiu para o neném da irmã que vai nascer. A família tá num perrengue só, e ela decidiu pedir ajuda para a coluna…

A gente foi atrás e os anjos do Rotary Clube de lá fizeram o Natal dessa mamãe bem mais feliz.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Ô coisa boa… Só gratidão! E tenho dito.