Bruno Henrique volta ao time rubro-negro amanhã para a final - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/11/2021 00:00

O Flamengo terá força máxima contra o Palmeiras, amanhã, pela Libertadores. Renato Gaúcho terá o retorno de Bruno Henrique, Diego Alves e Arrascaeta para a grande decisão. Isso foi confirmado após as atividades no Uruguai. Com isso, a torcida rubro-negra, que já habita Montevidéu há dias, terá mais um motivo para confiar no tricampeonato. Resta um dia para a glória eterna!





PALAVRA DO PRESIDENTE

A sinergia entre a torcida do Fluminense e o time, dentro de campo, é algo extraordinário. Depois da pandemia, a volta do público ao Maracanã foi fundamental para a remontada tricolor no Brasileirão. Recentemente, o presidente Mário Bittencourt conversou com as torcidas organizadas e tratou de uni-las em prol do clube. Depois, foi a vez de uma conversa com os jogadores para não perder o foco. Apenas a um ponto do G-6, a Libertadores já se tornou realidade e o mandatário tricolor tem muita influência nisso.

DECISÃO MARCA FIM DE UMA ERA

A decisão da Conmebol, anunciada ontem, de extinguir o gol fora de casa como critério de desempate foi a mais coerente possível. As competições realizadas aqui no Brasil já adotaram essa regra e, assim, os jogos de mata-mata ficaram muito mais abertos. A partir de agora, nenhuma competição nacional ou sul-americana terá esse critério, assim como fez a Uefa, entidade máxima do futebol europeu. Bola dentro!

FESTA GARANTIDA

Enderson Moreira já pensa no Cruzeiro e pede cuidado ao time - Vítor Silva/Botafogo

Se você não for botafoguense, é melhor evitar a área do Estádio Nilton Santos no domingo. A torcida do Glorioso está perto de esgotar os quase 40 mil ingressos para a despedida da temporada. O jogo contra o Guarani servirá como um até logo, após um ano que começou muito mal mas que terminou com o título da Série B, comandado por Enderson Moreira (foto), o acesso à Primeira Divisão e o resgate da paixão do torcedor.