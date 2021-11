Elias de Lima Oliveira morreu em uma ação da PM no Morro do Palácio - Foto: Reprodução / Facebook

Elias de Lima Oliveira morreu em uma ação da PM no Morro do PalácioFoto: Reprodução / Facebook

Publicado 25/11/2021 07:32 | Atualizado 25/11/2021 08:55

Rio - Axel Grael, prefeito de Niterói, publicou uma nota lamentando a morte do entregador Elias Oliveira, de 24 anos. O rapaz foi baleado no rosto na noite desta quarta-feira, durante uma ação da PM, no Morro do Palácio, no Ingá, em Niterói . Ele foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), por moradores da comunidade, mas não resistiu aos ferimentos.

"Estou acompanhando o caso que ocorreu hoje à tarde. Infelizmente, um tiro atingiu Elias Lima de Oliveira, de 24 anos, morador do Morro do Palácio. É inadmissível perder nossos jovens, moradores de comunidades, de uma maneira tão violenta, cujas circunstâncias precisam ser apuradas. Coloco à disposição toda a estrutura da Prefeitura de Niterói, que não mede esforços para apoiar o Governo do Estado na Segurança Pública", disse o prefeito.

Em uma rede social, o cunhado de Elias pediu Justiça pela morte dele. "A Polícia Militar acabou com a vida da família dele, com a vida da minha família ele deixa uma filha com minha irmã de 1 ano, cara. O que vão ser da minha sobrinha, da família dele, da minha irmã?", questionou.



Além de Elias, um homem, identificado como Heberton Carlos Monteiro, 27 anos, foi levado por populares para o HEAL após ser ferido no braço. No momento, ele está internado na unidade de saúde e o estado de saúde dele permanece estável. A ocorrência em que resultou no ferimento de Heberton foi registrada na 78ª DP (Fonseca).



Após a morte do entregador, amigos e familiares fizeram um protesto na Avenida Presidente Pedreira, principal via de acesso à comunidade. O entregador deixa esposa e uma filha. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Elias.