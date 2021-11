A manutenção no sistema, programada para ocorrer das 8h às 20h, faz parte da preparação da companhia - Foto: reprodução internet

Publicado 25/11/2021 10:37 | Atualizado 25/11/2021 10:47

Rio - A Cedae deu início à redução do fornecimento de água às 4h30 da manhã de hoje, 3h30 antes do que havia sido comunicado pela própria empresa. O presidente da companhia Leonardo Soares explicou que houve um erro entre a área técnica e o setor de comunicação interna, e pediu desculpas pela situação, que deixou moradores de diversos bairros sem água nesta quinta-feira.



"A companhia pede desculpas à população e está revendo seus processos para que isso não ocorra novamente", disse Soares em entrevista ao telejornal Bom Dia Rio, da TV Globo.

O presidente também afirmou que a partir das 11h30 haverá uma reunião com diretores da Cedae para identificar a dimensão do ocorrido e debater possíveis soluções para recompensar a população pelo erro.

"Em uma primeira leitura, o justo seria, evidentemente, reduzir ou compensar financeiramente aqueles que tiveram prejuízos de alguma forma por conta disso. A mensuração desses compromissos, porém, não é algo simples de se fazer", afirmou.

É o caso da vendedora Katia Fagundes, de 45 anos, moradora de Vilamar, um sub-bairro de Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. De acordo com ela, este é um problema recorrente na região, e, para evitar transtornos, havia planejado reservar água para hoje, mas foi surpreendida pela escassez antes do previsto.



"Meu marido trabalha de Uber na madrugada, então nós não acordamos cedo de jeito nenhum. Levantamos às 6h pra encher a caixa d’água, mas já não tinha nenhuma gota. Um descaso", disse Katia.



A manutenção no sistema, programada para ocorrer das 8h às 20h, faz parte da preparação da companhia para o aumento do consumo durante o verão e ocorre todos os anos. Para suprir a demanda de hospitais, unidades do Corpo de Bombeiros, escolas e demais serviços essenciais, a Cedae organizou um esquema especial de carros-pipa. Clientes da Cedae também podem pedir o abastecimento pelo telefone 0800-282-1195.

