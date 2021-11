Material apreendido pela Delegacia da Criança e do Adolescente continha pornografia infanto-juvenil - Divulgação

Publicado 25/11/2021 12:28

Rio - Funcionário da Prefeitura de Cabo Frio, um homem foi preso em flagrante acusado de pedofilia nesta quinta-feira, 25. Após dois meses de investigações, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) recolheu computadores e materiais com gravações íntimas de menores de idade.

Segundo as autoridades que conduzem o caso, a análise do material arrecadado indica crime posto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que condena o armazenamento de qualquer forma de registro que contenha cenas de sexo envolvendo crianças ou adolescentes, com pena de um a quatro anos e multa. A perícia ainda avalia se o preso se enquadra no compartilhamento desses materiais, o que aumentaria a pena.

De acordo com a Prefeitura, o preso era agente administrativo na Secretaria Municipal de Saúde e realizava serviço de verificação de óbitos no Instituto Médico Legal (IML).

"A Secretaria Municipal de Administração vai submeter o profissional a processo administrativo, a fim de avaliar a conduta do servidor", declara a Prefeitura em nota oficial.



O servidor era monitorado pelo setor especializado no combate a abusos sexuais contra crianças e adolescentes, por meio da rede mundial de computadores, criado pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) para investigação destes tipos de delito, que, segundo a instituição, têm crescido desde o início da pandemia.



Leia a nota da Prefeitura Municipal de Cabo Frio na íntegra:



"A Prefeitura de Cabo Frio informa que o profissional citado tem contrato temporário, desde o dia 1° de janeiro de 2020, no qual desempenha a função de agente administrativo, na Secretaria Municipal de Saúde, lotado no serviço de verificação de óbitos, no Instituto Médico Legal (IML).



A Prefeitura destaca que o mesmo foi contratado seguindo os trâmites legais, não sendo identificado na época qualquer tipo de problema que o desabonasse.



A Secretaria Municipal de Administração vai submeter o profissional a processo administrativo, a fim de avaliar a conduta do servidor."