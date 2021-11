Processo seletivo para cadastro de reserva será composto por uma única fase classificatória e eliminatória, composta por análise dos documentos enviados - Divulgação

Processo seletivo para cadastro de reserva será composto por uma única fase classificatória e eliminatória, composta por análise dos documentos enviadosDivulgação

Publicado 25/11/2021 12:55

A Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para três processos seletivos. Um deles é para seleção de bolsistas de Incentivo à Docência (ID1) e Produtividade Acadêmica (PA1), para cadastro de reserva de coordenadores pedagógicos para atuação nos projetos e ações pedagógicas da Diretoria de Extensão. As inscrições gratuitas vão até o dia 29 deste mês.



Os bolsistas vão desenvolver, entre outras, as seguintes atividades: planejar, coordenar, supervisionar e operacionalizar todas as atividades acadêmicas do curso/projeto; desenvolver cursos na linguagem da modalidade a distância; acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos no curso; verificar a adequação do material produzido, atualizado e/ou adaptado à ementa apresentada pela Coordenação Geral, bem como avaliar continuamente o material; elaborar, atualizar e/ou adaptar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografias do curso/projeto pertinente à sua área de formação.



O processo seletivo para cadastro de reserva será composto por uma única fase classificatória e eliminatória, composta por análise dos documentos enviados. A classificação final será dada pelo somatório dos pontos obtidos em cada critério de avaliação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente na página https://www.cecierj.edu.br/extensao, no link “Trabalhe Conosco”.

Tutores a distância



O outro edital aberto é para formação de cadastro de reserva de tutores a distância para acompanhamento acadêmico dos cursos de graduação do Consórcio Cederj, oferecidos pelas instituições de ensino superior consorciadas. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro, exclusivamente pela internet https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/trabalhe-conosco/diretoria-de-material-didatico/. Não há cobrança de taxa e a vigência da bolsa será de 12 meses, podendo ser renovada por até quatro vezes.



O candidato a tutor a distância deve ter concluído, até a data de inscrição no processo seletivo, curso de nível superior e a titulação acadêmica completa é quesito de pontuação da avaliação curricular. Os interessados podem se inscrever para apenas uma das opções de acordo com o grupo e subgrupo, descritos a seguir:



Grupo 1 - Diretoria Acadêmica: profissionais que atuam em atividades de monitoramento, diagnóstico e avaliação das atividades acadêmicas dos cursos ofertados pelo Consórcio CEDERJ;



Grupo 2 - Diretoria de Material Didático: profissionais que atuam na produção de cursos na modalidade a distância com experiência em plataforma Moodle e materiais didáticos on-line;



Grupo 3 - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão: profissionais com experiência comprovada nas áreas de acessibilidade e inclusão que atuam no acompanhamento de alunos com necessidades educacionais especiais; na pesquisa, treinamento e implantação de tecnologias assistivas; e pessoas com deficiência para a revisão de conteúdo adaptado para diversos perfis discentes.



O processo seletivo será constituído por análise curricular, além de avaliação on-line objetiva e discursiva, em duas etapas de caráter classificatório e eliminatório. A fase de análise curricular (Fase 1) abrangerá análise, homologação e pontuação dos documentos encaminhados pelos candidatos inscritos. Já a avaliação on-line objetiva e discursiva (Fase 2) será aplicada apenas àqueles que tiverem sido classificados na Fase 1.

Seleção a professores do Consórcio Cederj



Outra oportunidade oferecida pela Fundação Cecierj é para cadastro reserva de Coordenador de Tutoria; Coordenador de Disciplina (PA2)/Professor Formador; Conteudistas de material didático (PA3) / Professor Conteudista dos cursos de graduação na modalidade EaD oferecidos pelas instituições de ensino superior consorciadas. Esse processo seletivo está sendo realizado juntamente com as coordenações dos cursos de graduação oferecidos no âmbito do Consórcio Cederj. O período para as inscrições vai até às 18h do dia 15 de dezembro de 2021 pelo site https://inscricao.cecierj.edu.br/editais. Não há cobrança de taxa de inscrição.



A seleção é destinada aos professores (ativos ou inativos) das Instituições de Ensino Superior participantes do Consórcio Cederj, que atendem as especificidades indicadas no edital, disponível em https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/trabalhe-conosco/diretoria-academica/. Participantes externos poderão se inscrever, observado o item III deste edital, e os critérios de perfil do candidato descritos no anexo 01.



Este processo de seleção terá validade de dois anos, sendo que a bolsa vigerá por até quatro anos após a homologação. O resultado do processo seletivo será divulgado, exclusivamente, no site da Fundação Cecierj. A convocação dos candidatos se dará de acordo com a necessidade apontada pela universidade coordenadora do curso. Os resultados preliminares vão sair no dia 04/01/2022 em https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/trabalhe-conosco/diretoria-academica/.