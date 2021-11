Namorada de copiloto, Thalya Viana faz apelo nas redes sociais por agilidade nas buscas de José Porfírio de Brito Júnior - Reprodução

Namorada de copiloto, Thalya Viana faz apelo nas redes sociais por agilidade nas buscas de José Porfírio de Brito JúniorReprodução

Publicado 25/11/2021 11:36 | Atualizado 25/11/2021 13:13

Rio - A mãe e a namorada do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, usaram as redes sociais para fazer pressão pelo esforço de socorro aos tripulantes. O bimotor está registrado no nome do jovem e caiu no mar aberto na região de Ubatuba, no litoral de São Paulo, na noite de quarta-feira.

As postagens chamam a atenção da imprensa e criticam a lentidão das autoridades na tomada de providências. O acidente aconteceu próximo ao limite dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Foram os bombeiros fluminenses que acionaram os colegas paulistas para a queda.

Inicialmente, a namorada de José Porfírio afirmou que a aeronave, de prefixo PP-WRS, precisou realizar um pouso de emergência sobre a água na região entre Paraty, no Rio. Também estavam no avião o piloto e o passageiro, que não tiveram a identidade revelada.

Namorada do copiloto, Thalya Viana afirma em publicação que estava sem notícias desde as 21h de quarta-feira. Ela divulgou as últimas coordenadas captadas do voo.



A mãe da vítima, Ana Regina, também cobrou agilidade nas buscas. "Gente, repostem, pelo amor de Deus. Cadê o salvamento aéreo? Que descaso, pelo amor de Deus. Quero o meu filho com vida. Não aguento mais ouvir que está fora de jurisdição. São vidas. Falta amor", escreveu em uma rede social.





O jovem piloto costumava compartilhar imagens de voos em suas rede sociais.

Bombeiros realizam buscas para encontrar tripulantes do avião. A informação inicial era de que a queda havia acontecido na região entre Paraty, na Costa Verde do Rio, e o estado paulista. A aeronave vinha de Campinas, em São Paulo, para o aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Os Bombeiros de São Paulo afirmaram que foram acionados 1h20 da madrugada pela corporação do Rio.

A mãe do copiloto alugou um barco na manhã desta quinta-feira para se dirigir à última coordenada captada da aeronave.

Os bombeiros do Rio disponibilizaram equipes para dar apoio nas buscas em alto-mar entre Trindade e Ubatuba e acionaram os bombeiros de São Paulo. A ação de resgate às vítimas está sendo realizada pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero).



Já o Corpo de Bombeiros de São Paulo enviou uma uma embarcação e quatro homens do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), para as buscas na região. "Recebemos um chamado via Corpo de Bombeiros (RJ) e posteriormente parentes do piloto entraram em contato, informando problemas em uma aeronave que posou possivelmente nas águas de Ubatuba (entre Ubatuba e Paraty)", diz a nota.



A FAB informou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), unidade da Força Aérea Brasileira responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, foi notificado na noite desta quarta-feira (24) sobre o desaparecimento da aeronave de prefixo PP-WRS no litoral do estado do Rio de Janeiro.



Conforme estabelecido nas normas internacionais de busca e salvamento, às 4h15 de quinta-feira (25) um helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV iniciou as buscas na área delimitada, utilizando óculos de visão noturna. Às 6h35 a Força Aérea Brasileira localizou destroços com probabilidade de serem da aeronave desaparecida. A localização foi repassada aos órgãos de busca marítima e os voos continuam.



O Corpo de Bombeiros de São Paulo divulgou a última referência de localização da aeronave, onde o Corpo de Bombeiros do Rio fez contato com o Corpo de Bombeiros de SP. As coordenadas são as seguintes: 23°24'48.0"S 44°47'59.0"W.