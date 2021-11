Foto da vítima, Celso Brito, de 60 anos - Divulgação

Publicado 25/11/2021 12:56

Rio - O motorista acusado de atropelar, arrastar por 3 quilômetros e causar a morte do pescador Celso Brito, de 60 anos, em Cabo Frito, na Região dos Lagos do Rio, foi preso nesta terça-feira (23), em Lisboa, capital de Portugal. A captura foi resultado de uma ação conjunta da equipe da 126ª DP (Cabo Frio) e agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal (SEF). O investigado responderá por homicídio qualificado.