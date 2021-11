Suspeito foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo - Divulgação Secretaria de Estado de Polícia Civil

Suspeito foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogoDivulgação Secretaria de Estado de Polícia Civil

Publicado 25/11/2021 15:38

Rio - Nesta quinta-feira, dia 25, policiais civis da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa prenderam um dos suspeitos de assassinato contra Leonardo Soares Souza. O crime ocorreu em outubro deste ano, quando Leonardo estava diringindo e, em uma tentativa de roubo, foi baleado por dois homens em uma motocicleta.

O suspeito foi capturado no bairro Colônia Santo Antônio, no município de Barra Mansa, no Sul Fluminense. Na investigação, os policiais chegaram em um dos endereços da dupla e encontraram duas pistolas, grande quantidade de munição e drogas, uma balança de precisão, material para embalagem, etiquetas de uma facção criminosa e um celular, além de dois capacetes identificados como sendo possivelmente os utilizados pelos autores do assassinato.

Preso em flagrante, o suspeito vai responder por associação ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As investigações do homicídio ainda estão em curso pela polícia.