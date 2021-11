Operação da Polícia Civil contra a milícia que atua na Baixada e na Zona Oeste termina com mais de 30 presos - Divulgação

Publicado 25/11/2021 14:37 | Atualizado 25/11/2021 14:44

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (25), uma grande operação contra a milícia que atua na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio. Trinta e seis pessoas acabaram detidas e foram encaminhadas para a Cidade da Polícia (CidPol), no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio.

Essa é a segunda grande operação contra grupos paramilitares controlados pelos criminosos Danilo Dias, o Tandera, e Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, em dois dias. A ação teve como objetivo prender milicianos, asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram grande lucro e são explorados pela organização criminosa.

Equipes da Equipes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Core) apreenderam granadas, artefatos explosivos, carregadores de fuzil e munições de fuzil em Santa Cruz.

Em Nova Iguaçu, policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam sete milicianos. Além disso, a equipe interditou estabelecimentos de venda irregular de gás e provedores clandestinos de internet.

Os grupos paramilitares são investigados por crimes como cobrança de taxas de segurança; centrais clandestinas de internet e TV a cabo; homicídios; venda ilegal de gás e água; exploração de construção irregulares; transporte alternativo ilegal, estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.