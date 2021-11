Cariocas aproveitam o sol forte para ir à praia e passear na orla da Barra da Tijuca - Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 25/11/2021 14:57

Rio - No início da manhã desta quinta-feira (25), cariocas aproveitaram o clima quente para ir à praia e passear na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No entanto, o tempo deve mudar nesta sexta (26). De acordo com o Alerta Rio, o céu deve voltar a ficar nublado com pancada de chuvas isoladas no final da tarde.

Ainda segundo o Alerta Rio, os ventos serão fortes a moderados. Apesar do tempo chuvoso, as temperaturas devem subir para a casa dos 36ºC graus, com mínimas de 18ºC.No sábado, o tempo segue com o céu fechado, com pancadas de chuva durante a madrugada e a manhã toda. Os ventos continuam de fortes a moderados, no entanto, a temperatura sofrerá um leve declínio, com máxima de 31º C e mínima de 17º C.Já no domingo, o tempo volta a firmar com sol intenso e clima quente. O dia não terá previsão de chuva e as temperaturas seguirão na casa dos 30º C, com mínima de 16º C.