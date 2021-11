Uso de máscaras continua obrigatório em locais fechados no estado do Rio - Marcos Porto

Publicado 25/11/2021 16:07 | Atualizado 25/11/2021 16:14

Rio - Membros da Secretaria de Estado de Saúde (SES) decidiram, nesta quarta-feira, que ainda não é o momento de liberar o uso de máscaras em ambientes fechados no estado do Rio. O entendimento foi formado em reunião que contou com a participação de especialistas que assessoram a vigilância estadual.

A SES informou, ainda, que membros da pasta irão propor um reunião com os grupos científicos do estado e do município do Rio e com o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio (Cosems) para discutir as medidas sanitárias de mitigação aos riscos de transmissão da covid para as festas de Ano Novo e carnaval.

O Cosems é presidido por Rodrigo Alves Torres Oliveira, secretário de Saúde de Niterói, e representa os 92 municípios do estado.

Em decreto publicado no dia 12 de novembro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Em locais abertos e sem aglomerações, o uso do equipamento de proteção é opcional na capital.