Tempo segue instável na cidade do Rio. Na foto, o Pão de Açúcar. 29/08/2021 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/11/2021 06:51

Rio - Prepare o guarda-chuva e o agasalho: a aproximação de uma frente fria pelo oceano deixa o tempo instável no Rio a partir desta sexta-feira (26). O Alerta Rio prevê pancadas de chuva de intensa moderada e forte a partir da tarde, com de possibilidade de raios. Os ventos também serão de moderados a fortes (18,5 km/h a 76 km/h) e devem permanecer pelo menos até sábado (27).



O tempo começou com pouca nebulosidade nesta sexta, mas o tempo deve ficar mais encoberto ao longo do dia. As temperaturas vão variar entre 19º C e 36º C.

O instabilidade continua no sábado, com previsão de pancadas de chuva de moderada a forte, em pontos isolados, durante a madrugada e a manhã. A tendência é que o tempo melhore somente no domingo (28), quando não há previsão de chuva.