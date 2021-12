Trem da Supervia é acompanhado por agente de segurança da concessionária - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Trem da Supervia é acompanhado por agente de segurança da concessionáriaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/12/2021 06:34 | Atualizado 02/12/2021 09:23

Rio - Usuários da SuperVia viveram mais um dia de dor de cabeça na manhã desta quinta-feira (2). Por conta de furtos de cabos nas proximidades da estação de Marechal Hermes, dois ramais, Deodoro e Japeri, tiveram atrasos e apresentaram intervalos ampliados. A circulação foi normalizada às 8h36, duas horas e meia depois da identificação do furto.

Por conta do problema, as partidas especiais com origem e destino final em Campo Grande, no ramal Deodoro, chegaram a ser interrompidas, assim como na estação de Nova Iguaçu, do ramal Japeri.

Nas redes sociais, usuários reclamaram dos atrasos das composições que iam em direção a Central do Brasil. "Incrível como a SuperVia consegue atrasar mesmo quando você sai mais cedo de casa, absurdo o trem levar 1h10 de Campo Grande até Madureira", afirmou uma passageira. "E mais uma vez não foi possível entrar. Além do intervalo enorme mandam um trem pequeno pra não caber ninguém mesmo", lamentou outra.

que ótimo o serviço que vocês prestam! cada dia melhor, né?! @SuperVia_trens pic.twitter.com/e1LRqB4mpm — rebeca (@oirebek) December 2, 2021

pic.twitter.com/2qHKfZK5xB TRENS | RAMAL STA CRUZ E JAPERI: Segundo a Supervia, em função de furto de cabos em Marechal Hermes, intervalos estão ampliados nesta quinta (2). Não haverá partidas especiais com origem em Campo Grande para a Central, nem em Nova Iguaçu, também para a Central. #transportesrj