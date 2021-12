Caminhão com carga recuperada por agentes da Polícia Rodoviária Federal - PRF / Divulgação

Publicado 02/12/2021 12:38

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta quinta-feira (2), uma carga de televisores avaliada em R$ 2 milhões, que, segundo agentes, havia acabado de ser roubada junto com um caminhão na BR-116, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, próximo à Via Dutra.

De acordo com a PRF, por volta das 7h, uma mulher em uma motocicleta sem placa entrou na frente de um caminhão que transportava televisores e pediu para o motorista parar. Logo após, dois homens armados que estavam em um carro de passeio entraram no caminhão e fizeram o motorista refém. Eles determinaram que a vítima fosse com a carga até o Complexo do Chapadão, na Zona Norte.

Ainda segundo os agentes, alguns quilômetros depois, os bandidos decidiram abandonar o caminhão e fugir. Na sequência, uma viatura da PRF que fazia ronda na região chegou ao local e garantiu a segurança da motorista e da carga.

A vítima informou que pelo menos dois veículos e duas motocicletas participaram do assalto. Ele relatou ainda que a carga de televisores é avaliada em cerca de R$ 2 milhões. Os objetos roubados e o caminhão foram encaminhados para a Cidade da Polícia (Cidpol), na Zona Norte. Não houve presos na ação.