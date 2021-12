O evento será realizado na Quadra da Portela, às 18h, com show da Velha Guarda da escola - Divulgação

Publicado 02/12/2021 13:13

Rio - O cantor, compositor e sambista Zé Kéti receberá neste sábado (04), em caráter “Post Mortem”, a Medalha Tiradentes, maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, através de Resolução dos deputados estaduais Waldeck Carneiro e André Ceciliano. O evento será realizado na Quadra da Portela, às 18h, com show da Velha Guarda da escola,

Além de Noca e Tia Surica. Kéti também era cronista social, ativista cultural, autor de músicas imortais como “A Voz do Morro” e “Máscara Negra” e participante do emblemático show “Opinião”, de resistência à Ditadura Militar.



“É emblemático que a Alerj confira a Zé Keti sua maior distinção, que é a Medalha Tiradentes, por tudo que este grande cantor e compositor representou para a cultura brasileira, a música nacional e o samba, em particular. Com isso, reconhecemos a grandiosidade desta figura pública. Mais emblemático ainda é fazer esta solenidade na quadra da Portela, escola de samba a qual era profundamente vinculado”, destacou Waldeck.



Geisa Kéti, filha do sambista, ressaltou que foi feita a justiça ao sambista. “Essa homenagem póstuma é de suma importância pelo reconhecimento de seus feitos pela música popular brasileira, especialmente por ele ter sido um cronista social de sua época, além de um ativista sócio-cultural. Ele lutou para a profissionalização do compositor, que não existia antigamente, bem como pelos direitos autorais e pela aquisição de um condomínio pela classe de músicos, onde vivo há mais de 50 anos, chamado 'Cidade do Som', popularmente conhecido como 'Conjunto dos Músicos'”, afirmou Geisa



Segundo ela, seu pai brigou pela consolidação do samba como identidade da cultura nacional. “Muitas de suas canções ficaram imortalizadas, como o samba “A Voz do Morro”, um dos hinos deste estilo, que dialogou com o Cinema Novo de Nelson Pereira dos Santos. Também a música 'Opinião', que foi a voz do povo e da favela contra a ditadura militar: 'podem me prender/podem me bater/que eu não mudo de opinião/daqui do morro não saio não'. A canção 'Diz que fui por aí', que traduz a vida do compositor, gravada pela musa da Bossa Nova, Nara Leão, que fez parte de um momento crucial da primeira casa de samba do Estado do Rio de Janeiro, o Zicartola, do mestre Cartola e Dona Zica da Mangueira”, lembrou Geisa



De acordo com filha, Zé Keti também deu excelentes contribuições para a MPB e também para as melhorias da classe dos compositores e músicos, além de ter alavancado o samba para que se tornasse mais conhecido e valorizado. “Eu e minha família estamos bastante felizes e agradecemos muito por esta medalha e diploma que serão entregues na Portela, justamente onde tudo começou na carreira de meu pai”, completou.