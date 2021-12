Vacinação contra gripe no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 02/12/2021 12:57

Rio - Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Marechal Hermes, Tijuca, Botafogo, além do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, terão tendas para atender casos leves de síndrome gripal. A medida da Secretaria Estadual de Saúde (SES) é para tentar evitar a lotação dentro das unidades de saúde. A informação é do 'RJ1', da TV Globo.

Nos últimos sete dias, o estado do Rio registrou aumento de 400% nos atendimentos de gripe. Análises de testes de RT-PCR feitos Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen RJ) registrou um aumento da taxa de positividade: entre os dias 16 e 22 de novembro, o índice estava em 7%. Entre os dias 23 e 28 de novembro, o índice subiu para 41%.

Diante do surto de Influenza iniciado na cidade do Rio, cidades populosas da Região Metropolitana já registram aumento. Em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde registrou um aumento de 200% no número de atendimentos na UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges: cerca de 500 crianças estão sendo atendidas por dia no local, que conta com oito pediatras no turno do dia e mais cinco durante a noite. Em outras unidades de atendimento, o aumento chega a 300%. A vacinação está liberada para toda a população.

A Prefeitura de São Gonçalo também se mobiliza para evitar chegada do surto. Além dos 65 postos de saúde que disponibilizam a vacina, outros dez locais que faziam exclusivamente a imunização contra a covid-19 também vão se estender à Influenza.

"A população tem que ter consciência de que todas as vacinas são muito importantes. Não adianta se vacinar contra o coronavírus e não se vacinar contra a gripe. As duas são importantes e podem ser aplicadas no mesmo dia, não há necessidade de intervalo. Por isso, para facilitar os moradores, abrimos a vacinação da gripe em dez pontos que vacinam contra a covid-19. O gonçalense pode sair vacinado com as doses das duas vacinas no mesmo dia", explicou o secretário de Saúde, Gleison Rocha.