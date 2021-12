Material apreendido com o criminoso no Morro do Borel - Polícia Militar / Divulgação

Material apreendido com o criminoso no Morro do BorelPolícia Militar / Divulgação

Publicado 02/12/2021 15:04 | Atualizado 02/12/2021 21:42

Rio - Um homem, identificado como Bruno Souza da Silva, o "John John", morreu durante um confronto com policiais militares, na manhã desta quinta-feira, no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O criminoso era apontado como segurança de Paulo Cesar de Souza Soares, o Cesar Baleia, de 37 anos, chefe do tráfico da região – que é dominada pelo Comando Vermelho (CV).



Segundo a Polícia Militar, o criminoso entrou em confronto com agentes que faziam patrulhamento na região. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendida uma pistola, munições, roupa camuflada e um binóculo.

Nas redes sociais, moradores pediram para que as pessoas tivessem atenção no local. "Muitos tiros no Borel, cuidado", disse um rapaz. "Moradores, evitem a rua. Tiroteio na Tijuca", disse outro.

O chefe do tráfico do Borel

Cesar Baleia foi preso em maio de 2007, acusado de participar de ataques a ônibus no dia 28 de dezembro de 2006 no Rio. Na ação, 19 pessoas morreram, sendo sete delas carbonizadas. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para fins de tráfico.

O criminoso foi solto em julho de 2020, mas contra ele consta um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital, em agosto de 2020, um mês depois de sua saída do presídio, pelo crime de homicídio qualificado.