Tendas são instaladas para atender casos de gripe durante surto no Rio - Bernardo Costa/ Agência O DIA

Publicado 02/12/2021 16:35 | Atualizado 02/12/2021 17:24

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) irá instalar tendas externas em quatro UPAs estaduais para atender pessoas com síndrome gripal durante todo o mês de dezembro. A primeira começa a funcionar nesta sexta-feira, ao lado da UPA de Marechal Hermes, na Zona Norte. Outras duas tendas serão instaladas na região, nas UPAs da Penha e da Tijuca. Na Zona Sul, a estrutura será montada na UPA Botafogo. A previsão é que todas as demais unidades sejam instaladas na próxima semana.

Segundo a SES, o planejamento prevê que as tendas funcionem até o dia 31, mas o prazo pode ser alterado de acordo com o comportamento do surto de gripe influenza. O secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe, explica que a medida pode diminuir o tempo de atendimento e as filas nas UPAs.

"Esse formato já foi utilizado com sucesso pela secretaria durante o surto de H1N1, em 2009, e nas epidemias de dengue, zika e chikungunya. Ele permite agilizar o atendimento desses pacientes e fazer uma triagem dos casos leves, que são a maioria para que possamos dar maior atenção a casos mais graves. Acreditamos que esse processo vai diminuir o tempo de atendimento e as filas de espera nas UPAs", disse o secretário.

Os pacientes com sintomas de gripe que chegarem às UPAs, serão atendidos primeiramente nas tendas, onde passarão por triagem, explica a SES. Se for necessário a realização de exame ou medicação, os pacientes serão encaminhados para o interior da UPAs. A tenda da UPA de Marechal Hermes terá área de triagem e dois consultórios médicos para atendimento exclusivo de casos de síndrome gripal.

De acordo com a SES, as estruturas pertencem à secretaria há mais de 10 anos, e não vão trazer custos extras ao estado. Elas serão fechadas e climatizadas. Além das tendas, a pasta acrescenta que 11 equipes da secretaria e da Fundação Saúde estão percorrendo diariamente todas as UPAs e emergências hospitalares para tentar minimizar os impactos do surto de gripe e otimizar o tempo de espera dos pacientes.

Aumento de casos

Na última semana, houve um aumento de 429% de atendimentos por síndrome gripal na UPAs estaduais. Os casos passaram de uma média de 189 atendimentos diários, entre 16 e 21 de novembro, para cerca de mil atendimento por dia no período de 22 a 28 de setembro. O maior número de casos são de pessoas adultas. Os dados são da SES.

A secretaria reforça a importância da vacinação contra a gripe influenza, especialmente dos grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dias), pessoas com comorbidades, comprometimento do sistema imunológico e com 60 anos ou mais.