Frame do momento no vídeo no qual Wallace mostra o veículo enguiçado - Reprodução Internet

Publicado 08/12/2021 06:00 | Atualizado 08/12/2021 06:56

Rio - Impactado pela dimensão do sucesso do vídeo postado nas redes sociais, Wallace dos Santos, de 44 anos, segue se divertindo com a situação e reafirma a importância do humor nos momentos difíceis: "Rir sempre vai ser o melhor remédio". Em sua postagem, compartilhada inicialmente no Facebook, narra como um repórter de TV seu perrengue: carro enguiçado na Avenida Brasil e dia de trabalho perdido em plena segunda-feira.



"Estou me divertindo demais com tudo isso, um pouco assustado com o tamanho da repercussão, mas me divertindo. Rolaram até alguns poucos ataques, mas eu nem ligo. A gente já vive um momento tão ruim, nem vale a pena esquentar a cabeça com essas coisas", disse Wallace ao DIA. Quando perguntado sobre a razão do sucesso do vídeo, o carioca acredita que tem a ver com a "maneira de narrar tipo repórter de rua e também isso de não estar chateado e sim rindo da própria situação, quando o normal seria estar muito p* da vida, né", diz.



Ao explicar o problema, Wallace conta que o arranque do motor do carro não funcionava de jeito nenhum. "O carro estava apertado porque a gente faz entrega. Meu cunhado e minha irmã trabalham como atacadistas, eles produzem vassoura, rodo, pá... produtos para limpeza. E nós fazemos as entregas, mas dessa vez tivemos que entrar em contato com os clientes para explicar que não teríamos como concluir o serviço", lamenta.

Mas de onde veio a ideia?

O personagem do cotidiano carioca conta que assim que resolveu ligar para a esposa assim que pode para relatar a situação e porque está preocupado com o surto de gripe que assola a cidade. Assim que ela atendeu, ele começou a narrar a situação como um repórter e conseguiu arrancar muitas risadas. Logo depois resolveu gravar o vídeo e publicar para o deleite dos seus amigos.



"Sempre fui dessa forma, consigo tirar sorriso dela (esposa) o tempo inteiro. Tô sempre fazendo piada. Sempre sorrindo apesar de qualquer dificuldade. Rir sempre vai ser o melhor remédio. Sei nem se consigo dormir direito essa noite por conta dessa repercussão", comenta, após trocar uma ideia com Marcelo Adnet e outros recentes admiradores no Twitter sobre seu vídeo.

Viral inesperado (como costuma ser)

Wallace viralizou após postar um vídeo na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, com o carro enguiçado na via expressa. O veículo acabou causando alguns pontos de retenção. Nesse momento, ele começou a filmar a confusão no trânsito, segundo ele mesmo, causada por ele e pelo cunhado.



"Estamos aqui na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, causando um engarrafamento enorme. Estávamos indo trabalhar e o carro ao fundo enguiçou. Este engarrafamento agora na Brasil, a culpa é nossa. Estou realizando um sonho de causar um engarrafamento enorme sem me envolver em acidente! Você vindo de Bangu já sabe: engarrafamento causado por mim", se divertiu, para logo depois ouvir buzinas e interagir com outros motoristas.



Somente na página citada, foram mais de 124 mil curtidas e muitas respostas na mesma linha do bom humor apresentado pelo astro do perrengue no vídeo. “Narração maravilhosa, deu todas as informações necessárias, frisou bastante a altura onde a m** aconteceu. Amei”, tuitou a usuária Dagne Bastos. A página "Rolê Aleatório", que tem mais de 729 mil seguidores, também repostou o vídeo de Wallace.