Publicado 10/12/2021 06:30 | Atualizado 10/12/2021 08:12

Rio - Uma ocorrência no sistema de sinalização nas proximidades da estação do Maracanã, na Zona Norte do Rio, atrasaram as chegadas e partidas dos trens da SuperVia no ramal de Saracuruna, na manhã desta sexta-feira (10). Segundo a concessionária, o trecho entre Central do Brasil e Gramacho operaram com intervalos ampliados por cerca de duas horas. A circulação foi normalizada por volta das 8h10.

O intervalo médio entre os trens chegou a 15 minutos. No trecho de Gramacho até Saracuruna, esse intervalo médio foi de 23,5 minutos. Segundo a concessionária, usuários do transporte foram informados através do sistema de áudio das estações e dos trens. Técnicos da SuperVia repararam o problema.

Os demais outros ramais também operam normalmente.