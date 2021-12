Dois quilos de cocaína foram apreendidos - Divulgação

Publicado 10/12/2021 08:58 | Atualizado 10/12/2021 09:28

Rio - A Polícia Federal prendeu, em flagrante, um ucraniano de 25 anos transportando cerca dois quilos de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. O passageiro pretendia embarcar para Kiev, na Ucrânia, em um voo internacional com conexão em Amsterdam, Holanda.

Os agentes da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (Deain), encontraram a droga no forro da bagagem despachada pelo passageiro.

O preso foi encaminhado à Deain para formalizar a prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.