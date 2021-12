Operação Polícia Militar - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/12/2021 08:46 | Atualizado 10/12/2021 11:17

Rio - Um homem e uma mulher foram baleados na manhã desta sexta-feira (10) durante uma operação da Polícia Militar na Comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a corporação, equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) faziam patrulhamento na região para reprimir o crime organizado, quando foram atacadas a tiros e houve confronto. Na ação, uma mulher, identificada como Valdelice Batista, foi atingida no ombro e socorrida por policiais ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e recebeu alta horas depois. Ainda segundo a PM, o segundo baleado, que não teve o nome divulgado, deu entrada por meios próprios na mesma unidade de saúde.

Ainda não há informações de onde partiram os tiros, nem o estado de saúde da segunda vítima.