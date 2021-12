Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões - Divulgação/Twitter PMERJ

Publicado 10/12/2021 10:26

Rio - A Polícia Militar realiza na manhã desta sexta-feira (10) uma operação na comunidade Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, contra uma quadrilha de roubo de cargas que atua na região. Equipes do 41° BPM (Irajá), atuam no local desde às 6h com o apoio de agentes do do 14° BPM (Bangu).

Operação do #14BPM, com apoio do #41BPM, contra quadrilha de roubos de carga e para remoção de barricadas na #VIlaKennedy. #PMERJ pic.twitter.com/c7YJe8Ls5g — @pmerj (@PMERJ) December 10, 2021

De acordo com a PM, além de buscar desarticular a organização criminosa, os agentes também realizam a retirada de barricadas da comunidade. A corporação utiliza uma retroescavadeira para fazer a retirada dos obstáculos das vias.

Até o momento, não houve a apreensão de armas de fogo e nem prisões de criminosos.