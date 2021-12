Hospital Estadual Adão Pereira Nunes - Divulgação

Publicado 10/12/2021 10:15 | Atualizado 10/12/2021 14:48

Rio - Uma jovem foi atropelada por um ônibus nesta sexta-feira, 10, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campos Elíseos foi acionado às 7h39min para socorrer Yasmin Oliveira, que foi encaminhada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. O estado de saúde da vítima é estável.

O acidente aconteceu na Avenida Duque de Caxias, perto do Mergulhão, no Centro da cidade. Ainda segundo a corporação, a vítima foi encontrada com ferimentos moderados.