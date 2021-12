Vacinação contra a gripe no Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Vacinação contra a gripe no Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/12/2021 13:33 | Atualizado 10/12/2021 13:42

Rio - As 400 mil doses da vacina da gripe, doadas pelo Instituto Butantan, de São Paulo, chegaram ao Rio na manhã desta sexta-feira (10) , de acordo com o prefeito Eduardo Paes. "Muito obrigado, governador João Dória. Os cariocas agradecem. Bora vacinar", escreveu ele em seu perfil oficial no Twitter.

400 mil doses da vacina contra a gripe chegaram nessa manhã ao Rio doadas pelo @butantanoficial. Muito obrigado governador @jdoriajr. Os cariocas agradecem. Bora vacinar! pic.twitter.com/xiM7GYNaFw — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 10, 2021

Depois de uma semana de suspensão por falta de vacinas no estoque - a campanha parou na última sexta (3) -, a chegada de outras 100 mil doses no meio da semana permitiu que a vacinação retomasse nesta sexta. A promessa era de que todas as 230 clínicas da família e centros municipais de saúde teriam doses de vacinas contra a gripe.

Para tentar controlar o surto do vírus, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que já reforçou o atendimento em três UPAs com a instalação de tendas: Marechal Hermes, Tijuca e Botafogo. Nos próximos dias, estruturas começarão a funcionar também no terreno das UPAs Penha e Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Além disso, destacou que Belford Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Niterói e São Gonçalo apresentaram aumento de casos da doença.