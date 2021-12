66ª DP (Piabetá). - Reprodução.

Publicado 10/12/2021 12:25

Rio - Um auxiliar de enfermagem foi preso nesta quinta-feira, 10, em Juiz de Fora, Minas Gerais, depois de ser condenado por estuprar pacientes com deficiências mentais dentro de um sanatório em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Pelos crimes cometidos, a Justiça determinou o cumprimento de 45 anos de detenção.

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) encontraram o foragido depois de informações coletadas pelo setor de inteligência da unidade. Ele havia trocado a numeração do lugar em que morava, onde também construiu uma rota de fuga.

Durante as investigações, as vítimas revelaram que se escondiam debaixo das camas com medo do homem quando ele chegava ao hospital. As pacientes também tinham medo dele.