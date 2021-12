O terreno tinha cerca de 5 mil metros quadrados de vegetação desmatada - Divulgação

Publicado 10/12/2021 13:07 | Atualizado 10/12/2021 13:08

Rio - Uma dupla suspeita de cometer crimes ambientais fugiu nesta quinta-feira (09) após avistar a aproximação de policiais ambientais em uma área degrada no bairro de Itaipava, no município de Petrópolis, Zona Serrana do Rio. O terreno tinha cerca de 5 mil metros quadrados de vegetação desmatada.



De acordo com a equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos, eles receberam uma denúncia do Linha Verde, do Disque Denúncia, que mencionava um terreno onde pessoas vinham desmatando a vegetação, derrubando árvores nativas com objetivo de realizar construções irregulares no interior da mata.

Com essas informações, os policiais foram até um terreno localizado na BR-040, que fica na pista sentido Rio de Janeiro, onde na altura do Castelo de Itaipava identificaram o local denunciado. A equipe da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) constatou a abertura de uma estrada, movimentação do solo e supressão de vegetação dentro de uma área de preservação permanente, na qual havia um córrego nas imediações.