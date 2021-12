PMs da Operação Verão passam a usar o aplicativo BOPM-online para agilizar o trabalho - Reginaldo Pimenta

Publicado 12/12/2021 06:00

Rio - O aplicativo Boletim de Ocorrência Policial Militar online (BOPM-online), teve sua estreia, ontem, nas áreas de atuação dos batalhões Botafogo, Copacabana, Leblon e Barra como uma ferramenta para a Operação Verão (reforço policial nas praias).

O BOPM é um documento obrigatório no qual o policial registra as atividades desempenhadas durante o seu turno de trabalho. Antes, ele era feito em formulário de papel. Agora, com o aplicativo, além da economia gerada, o agente possui mais tempo para atender outras ocorrências, tornando o trabalho mais eficiente. Ele difere do boletim de ocorrência feito nas delegacias pelo cidadão que sofrera um crime.

Através do aplicativo, o policial consegue acompanhar, também, todas as ocorrências que estão em curso no momento e do que se o delito, como: violência doméstica ou furto de veículo, por exemplo.

"O aplicativo está em uso desde novembro no Centro e já produziu cerca de 4 mil Boletins de Ocorrência. "Através do aplicativo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar se tornou 100% digital, reduzindo o consumo de papel nas unidades", diz nota da corporação.

O aplicativo também permite ao policial militar consultar nos bancos de dados da Corporação pessoas com mandados de prisão aberto e veículos roubados, furtados, clonados ou que estejam sendo usados para a prática de crimes.

Em breve, o App estará integrado com o sistema 190 e com o cerco eletrônico, sistema da Corporação desenvolvido em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outras funcionalidades estão previstas, como: botão de socorro para o policial militar, consulta a escalas de serviço e o Boletim de Registro de Acidentes de Trânsito.