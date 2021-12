Leito covid-19 - Daniel Castelo Branco

Publicado 14/12/2021 17:24

Rio - Pelo segundo dia seguindo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) não divulgou os dados do Painel de monitoramento da Covid-19 . Por causa de problemas na base de dados do Ministério da Saúde, os dados do avanço no Rio da doença causada pelo novo coronavírus não puderam ser atualizados.

"A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que os dados de casos e óbitos por Covid-19 não puderam ser divulgados no Portal Covid-19 devido à indisponibilidade dos sistemas do Ministério da Saúde", afirmou a SES, em nota.



Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a normalização do sistema de saúde precisou ser adiada. Prevista para esta terça-feira, a regularização da base de dados do Ministério da Saúde não tem data prevista.

"São duas coisas diferentes. Aquele primeiro ataque não foi um ataque ao Ministério da Saúde, aquilo foi a nível da Embratel, né? E felizmente, os dados não foram comprometidos. Em relação a esse [segundo ataque], foi algo de menor monta e estamos trabalhando para recuperar isso o mais rápido possível", informou o ministro.

Na madrugada de segunda, o sistema do Ministério da Saúde foi atacado novamente por hackers. Funcionários da pasta ficaram sem acesso ao e-mail corporativo, a rede de telefonia e a intranet. Segundo o portal R7, os servidores foram surpreendidos com o bloqueio do sistema e não conseguiram acessar sequer os usuários dos computadores para atualizar informações sobre a pandemia da covid-19, atender a demanda dos estados e avaliar informações de saúde em geral.