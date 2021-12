Carro arrastou homem pela rua depois de atropelá-lo - Reprodução

Publicado 14/12/2021 17:01

Rio - O estado de saúde do jovem atropelado e arrastado por um carro em Duque de Caxias permanece grave, nesta terça-feira, 14. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. H.G.F.S., 16 anos, está internado no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAT), no município da Baixada Fluminense.

Na manhã de domingo, o adolescente foi atendido na UPA Sarapuí, vítima de atropelamento. Na Unidade de Pronto Atendimento, ele foi socorrido por equipe médica que constatou trauma profundo na mandíbula direita , grande perda sanguínea e estado crítico, mas ainda consciente.

De acordo com relatos de moradores e vídeos das redes sociais, o atropelamento aconteceu após um confusão generalizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, depois de uma festa na cidade. No meio da briga, imagens mostram o momento em que o adolescente é atropelado e arrastado por um quilômetro por um carro. Pessoas que estavam no local e viram o ocorrido correram atrás do veículo, que não parou.

O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada, mas o rapaz já havia sido socorrido. Ele foi levado para a UPA de Sarapuí por familiares, que acionaram policiais do 15°BPM (Duque de Caxias).



O caso foi registrado como lesão corporal culposa provocada por atropelamento, na 59ª DP (Duque de Caxias). As investigações estão a cargo da 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pela área onde o crime aconteceu.