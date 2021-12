Carro arrastou homem pela rua depois de atropelá-lo - Reprodução

Publicado 13/12/2021 12:19 | Atualizado 13/12/2021 12:28

Rio - O adolescente que foi atropelado por um carro e arrastado por cerca de um quilômetro no domingo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, segue internado em estado grave nesta segunda-feira (13). A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

H.G.F.S., de 16 anos, deu entrada na UPA Sarapuí, vítima de atropelamento. De acordo com a Secretaria, ele foi atendido por equipe médica que constatou trauma profundo na mandíbula direita, grande perda sanguínea e estado crítico, mas ainda consciente.

Ainda segundo a Secretaria, o paciente foi transferido da UPA Sarapuí para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, onde segue internado.

Entenda o caso

De acordo com relatos de moradores e vídeos das redes sociais, o atropelamento aconteceu após um confusão generalizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, depois de uma festa na cidade. No meio da briga, imagens mostram o momento em que o adolescente é atropelado e arrastado por um quilômetro por um carro. Pessoas que estavam no local e viram o ocorrido correram atrás do veículo, que não parou.

O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada, mas o rapaz já havia sido socorrido. Ele foi levado para a UPA de Sarapuí por familiares, que acionaram policiais do 15°BPM (Duque de Caxias).

O caso foi registrado como lesão corporal culposa provocada por atropelamento, na 59ª DP (Duque de Caxias). As investigações vão ficar a cargo da 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pela área onde ocorreu o crime.