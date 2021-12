Papai Noel dos Correios em 2020 - Divulgação / Correios

Papai Noel dos Correios em 2020Divulgação / Correios

Publicado 15/12/2021 10:17 | Atualizado 15/12/2021 10:42

Rio - A tradicional campanha Papai Noel dos Correios termina neste sábado, 17, último dia para entregar os presentes e fazer uma criança feliz durante o Natal. A iniciativa, que conta com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas, disponibilizou mais de 209 mil cartas que podem ser adotadas pela internet ou, presencialmente, nas agências participantes.



Foram escritas milhares de cartinhas por alunos matriculados em escolas públicas, até o 5º ano, e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade. A iniciativa também disponibiliza pedidos enviados por crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Durante décadas de campanha, mais de seis milhões de cartinhas foram atendidas em todo o Brasil. Na edição de 2020, que foi online, cerca de 100 mil cartas foram disponibilizadas na internet e 75% delas foram atendidas.Para a adoção online, basta acessar o blog da campanha , clicar em “Adoção On-line”. Quem deseja ir pessoalmente olhar as cartinhas e escolher uma, basta procurar uma das Agências de Correios que participam do programa: Presidente Vargas, Central – Rua Primeiro de Março, Barra Shopping, Barra da Tijuca, Botafogo, Castelo, Copacabana, General Osório, Largo do Machado, Vila Isabel, Jardim Botânico, Taquara, Recreio dos Bandeirantes, Niterói, Tijuca, Campo Grande, Ilha do Governador, Méier, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Nova Friburgo.