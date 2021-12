Trem da Supervia é acompanhado por agente de segurança da concessionária - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/12/2021 06:20 | Atualizado 16/12/2021 08:20

Rio - Trens do ramal de Saracuruna circularam com atrasos na manhã desta quinta-feira (16), por conta de uma ocorrência no sistema de sinalização na estação Corte Oito, de acordo com a SuperVia. O trecho entre Central e Gramacho teve intervalos ampliados, e a circulação foi normalizada às 7h39.

Devido aos atrasos, a plataforma da estação de Gramacho ficou cheia de usuários que não conseguiam embarcar. As composições que chegavam também estavam lotadas. Esta foi a terceira vez em sete dias que o ramal apresentou atrasos, especialmente no trecho entre Central e Gramacho.

Os outros ramais operam sem ocorrência.