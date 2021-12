Dia nublado do Rio. Na foto, movimentação na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Dia nublado do Rio. Na foto, movimentação na Praia do Leblon, Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/12/2021 06:42

Rio - A chuva forte anunciada para a tarde de quarta-feira (15) fez até o prefeito Eduardo Paes alertar a população pelas redes sociais, mas ela não caiu. Diante da tendência de redução, a cidade do Rio, que estava em estágio de mobilização, voltou à normalidade.

Houve registros de chuva fraca a moderada no fim da tarde de quarta, principalmente na Zona Oeste, em bairros como Jacarepaguá, Guaratiba e Sepetiba, mas nada como as chuvas do último domingo (12), que causaram mais de 100 ocorrências de quedas de árvore e bolsões d'água na cidade.

ATUALIZAÇÃO DO TEMPO | Alerta Rio informa: núcleos de chuva atuam sobre a Região do Médio Paraíba e apresentam deslocamento para a Zona Oeste do Rio. Previsão de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, na região. #temporj pic.twitter.com/ceqfF73NFJ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 16, 2021

Para esta quinta-feira (16), a previsão é de tempo ainda mais fechado. A formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano faz o céu variar entre nublado e encoberto, e há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, a qualquer momento do dia. Os ventos estarão fracos a moderados, e a temperatura em declínio: mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.

O tempo encoberto e a temperatura um pouco mais amena não significam o fim do calorão. A seis dias do verão, a tendência é que os cariocas convivam, ao longo da próxima estação, com a mistura entre calor e pancadas de chuva.

"O calor e as pancadas são comuns para esta época do ano, pois a região recebe mais radiação solar e há mais disponibilidade de umidade. Estamos a menos de uma semana do verão (que se inicia no dia 21/12 às 12h59)", afirma Raquel Franco, meteorologista do Alerta Rio, órgão de meteorologista da Prefeitura do Rio. "A estação da primavera é uma estação de transição (entre inverno e verão). Portanto, existem características de ambas as estações. No início da primavera, as chuvas tiveram caráter mais parecido com inverno, fraca a moderada, contínuas. Agora mais próximo do verão, as chuvas começam a ganhar caráter de pancadas", pontua.

Chefe executivo do Centro de Operações Rio, Alexandre Cardeman alerta que no verão os cariocas devem estar especialmente ligados às possíveis ocorrências típicas da estação, como enchentes, pancadas de chuva e bolsões d'água.

"Estamos no período mais chuvoso da cidade do Rio, que vai de novembro a abril, quando esse tipo de chuva mais intensa ocorre com mais frequência do que no restante do ano. O carioca deve estar atento aos canais do Centro de Operações Rio (COR), que comunica em tempo real as previsões de chuva do Sistema Alerta Rio, e orienta a população como agir em casos de alagamentos, ventos fortes e chuvas com raios, entre outros", comenta Cardeman.