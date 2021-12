Rio entra em estágio de atenção na tarde desta quinta-feira (16) - Divulgação

Publicado 17/12/2021 06:41

Rio - O fim de semana de despedida da primavera será com céu encoberto e chuva. Segundo o Alerta Rio, ventos úmidos vindos do oceano irão manter o tempo instável nos próximos dias. A previsão é de céu nublado, com chuva fraca a moderada a qualquer momento do sábado; no domingo, a chuva deve aparecer durante a madrugada e a manhã. O verão começa na próxima terça-feira (21).

Para esta sexta-feira (17), a tendência é que chova com mais intensidade. O deslocamento de um sistema de baixa pressão mantém o tempo instável, com previsão de pancadas de chuva isoladas de moderada a forte, principalmente entre a manhã e a tarde. À noite, pode chover fraco. As temperaturas variam entre 21ºC e 31ºC.

Depois de chegar ao estágio de atenção (o terceiro na escala de cinco) por conta da forte pancada de chuva que caiu no fim da tarde de quinta-feira, a cidade do Rio voltou ao estágio de normalidade, segundo o Centro de Operações Rio.

A Defesa Civil do Rio recebeu 13 chamados da população, entre 17h e 19h50 de quinta-feira (16), por meio da Central 1746 e do telefone 199. Desses, quatro foram classificados como emergenciais, mas nenhum com gravidade. Entre os chamados estão pedidos de vistoria após queda de estrutura, ameaça de deslizamentos, rachaduras em imóveis, entre outros.

Os agentes receberam chamados dos bairros Santa Cruz, Campo Grande, Ipanema, Praça Seca, Engenho Novo, Del Castilho, Guadalupe, Marechal Hermes, Quintino, Recreio e Bento Ribeiro.

Em Nova Iguaçu, a forte chuva derrubou um muro em cima de um carro, na Rua Ivan Vigné. De acordo com imagens enviadas por um leitor do DIA, é possível ver que até a cerca de uma residência, que ficava acima do muro, despencou com a força da chuva. Em um outro ponto da cidade, próximo ao túnel de Nova Iguaçu, no Centro, moradores registraram carros sendo arrastados pela água da chuva.

Crédito: Divulgação/ Jornal O Dia#ODia #NovaIguacu pic.twitter.com/bhhMFQNT52 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2021